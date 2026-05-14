«Дія» запустила власного ШІ-агента в застосунку. Які послуги він підтримує

«Дія» запустила власного ШІ-агента на основі Gemini від Google, який підтримує три послуги в застосунку.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

ШІ-асистент може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити в діалозі з ним. Це стосується і дітей — витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи всіх дітей, якщо відмітити їх галочкою.

Окрім того, ШІ-агент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого їх можна буде сплатити. Потім асистент надішле в діалог квитанцію.

Також у діалозі можна дізнатися, як отримати потрібну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти необхідні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП.

Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на іконку «Дія.AI».