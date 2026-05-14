Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян отримав підозру — ДБР каже, що він ухилявся від служби

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян отримав підозру в ухиленні від військової служби.

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Як ідеться в матеріалах справи, після мобілізації Омелян проходив службу офіцером групи планування штабу військової частини А4643 (241 окрема бригада територіальної оборони, в/ч на той момент базувалася в Каневі) та тривалий час не виконував службових обов’язків.

Посадовець мав збирати й аналізувати інформацію про бойову ситуацію, контролювати виконання наказів командування та готувати пропозиції для планування бойових дій. Натомість, як стверджує ДБР, він регулярно вводив керівництво в оману, стверджуючи, що виконує інші завдання з логістики та забезпечення частини.

За даними слідства, упродовж кількох періодів 2022—2023 років Омелян проводив службовий час на власний розсуд та не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням військової служби у своїй частині.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до 10 років.