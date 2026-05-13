ГУР попередив, що росіяни розпочали тривалу комбіновану атаку по критичних обʼєктах України. У регіонах вже є постраждалі

Російські війська 13 травня розпочали тривалу комбіновану повітряну атаку проти України.

Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, у першій хвилі атаки Росія запустила значну кількість ударних дронів для перевантаження української ППО та ударів по цивільних обʼєктах. Надалі планує застосувати крилаті ракети повітряного й морського базування, а також балістику.

Цілі росіян — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема, енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

«У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», — зазначили в ГУР.

Тим часом від ранку у низці регіонів України лунає повітряна тривога і чутно вибухи. Зокрема, від атаки на Хмельниччині постраждали троє людей. На Запоріжжі внаслідок удару КАБом загинув 76-річний чоловік.

У Херсоні російський дрон влучив у маршрутку з людьми — поранені 5 пасажирів.

У Києві впали уламки в Оболонському районі. А в Одесі уламки БпЛА впали на дах девʼятиповерхівки, загорілися припарковані поруч автівки. Відомо про двох постраждалих.

