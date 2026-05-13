Генштаб: Росія за добу на фронті втратила два танки і понад 1 100 військових

Російська армія на війні проти України за останню добу втратила 1 130 військових і десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, два наземні робототехнічні комплекси, 1 853 БпЛА, 287 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 9 травня 2026 року BBC і російські медіа «Медуза» і «Медіазона» проаналізували документи і зробили нову оцінку втрат армії РФ: з початку повномасштабної війни і до кінця 2025 року росіяни втратили приблизно 352 тисячі військових. Серед них загинули 261 тисяча військових, ще приблизно 90 тисяч — зникли безвісти.