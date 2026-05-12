Відмивання грошей на елітній нерухомості. НАБУ і САП кажуть, що СБУ тиснула на експертів у справі

Деякі працівники СБУ тиснули на експертів у справі про відмивання 460 млн грн на елітній нерухомості під Києвом.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу.

«У цій справі про легалізацію коштів було зафіксовано імовірний тиск на експертів, які мали здійснити відповідну експертизу. І цей тиск, за нашою версією, міг здійснюватися працівниками СБУ. Були здійснені відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів, якась невідома особа підійшла до експерта і передала якийсь сигнал щодо обережності в цій експертизі», — розповів він.

Кривонос зазначив, що бюро вже почало кримінальне провадження за цими фактами.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголосив на необхідності створення незалежної експертної установи, щоб запобігти подібному тиску.

«Експерти дійсно стикаються з невідомими людьми, які передають їм сигнали по типу: «Не думай, що це закінчиться позбавленням свідоцтва». Погрожують рідним, передають привіти, тому вони відмовляються від проведення цих експертиз», — додав керівник САП.

У СБУ поки інформацію про можливу причетність своїх працівників до тиску на експертів не коментували.