Андрій Єрмак відповів на підозру у відмиванні грошей. Ось що він каже

Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оголошення йому підозри повʼязане з «тиском на правоохоронні органи».

Про це він сказав у коментарі LB.ua.

Єрмак усі звинувачення назвав безпідставними й додав, що разом з адвокатами працює над матеріалами справи.

«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення. [...] Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року [коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки], коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — сказав він.

Що відомо про справу

За даними слідства, схема відмивання грошей запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала у Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тис. м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран За даними правоохоронців, проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». НАБУ

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення, кажуть правоохоронці.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. За даними слідчих, Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції (тобто резиденції R2).

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран За даними правоохоронців, внутрішній дизайн резиденції R2, який особисто погоджував Андрій Єрмак. НАБУ

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання і тому що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.

Єрмак у цій справі отримав підозру 11 травня. Чернишов та Міндіч — 12 травня.