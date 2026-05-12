Bloomberg: Посадовці ЄС незадоволені стилем управління президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

У Європейському Союзі зростає невдоволення стилем керівництва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Посадовці вважають, що вона дедалі більше концентрує владу у своїх руках та усуває інших чиновників від ухвалення рішень.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до керівництва Єврокомісії.

За словами співрозмовників агентства, фон дер Ляєн дедалі частіше покладається лише на найближче оточення, тоді як інші посадовці фактично відсторонені від ключових процесів.

У Bloomberg зазначають, що така централізація влади заважає президентці Єврокомісії приділяти достатньо уваги економічним питанням. Зокрема, співрозмовники вважають, що ЄС повільно просувається у зміцненні єдиного ринку та підвищенні конкурентоспроможності блоку.

Невдоволення стилем управління фон дер Ляєн звучить і всередині її політичної сили. У квітні депутати німецького Християнсько-демократичного союзу, до якого раніше належала президентка Єврокомісії, на закритому засіданні в Берліні закликали переглянути та обмежити повноваження Єврокомісії.

Також, за інформацією Bloomberg, представники великих технологічних компаній заявили фон дер Ляєн, що Єврокомісія надто повільно ухвалює рішення у важливих для бізнесу питаннях.

Джерела агентства стверджують, що чиновники всередині Єврокомісії почуваються «відстороненими» від процесу ухвалення рішень. Співрозмовники описують фон дер Ляєн як людину, «одержиму» демонстрацією власного контролю над інституцією.

Зокрема, проєкт довгострокового бюджету ЄС, за даними агентства, комісари отримали лише в останній момент, а країни-члени блоку були незадоволені відсутністю консультацій під час підготовки фінансового плану.