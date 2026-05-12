У Samsung відреагували на скандал з Дуа Ліпою — співачка вимагає $15 млн за свої фото на упаковках телевізорів

Компанія Samsung відповіла на звинувачення поп-співачки Дуа Ліпи через використання її фото для реклами їхніх телевізорів. Там запевняють, що ніяких прав власності не порушували.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який має в своєму розпорядженні «Бабель».

У Samsung пояснили, що зображення Дуа Ліпи використали у 2025 році для «відображення контенту наших сторонніх партнерів, доступного на телевізорах Samsung».

«Це зображення було початково надане контент-партнером для нашого безкоштовного стримінгового сервісу Samsung TV Plus. Зображення використовувалося лише після отримання чітких запевнень від партнера про те, що всі дозволи отримано, зокрема й для використання на роздрібних упаковках», — наголосили в компанії.

З огляду на ці запевнення Samsung заперечує будь-які звинувачення в навмисному неналежному використанні.

У Samsung додали, що з великою повагою ставляться до Дуа Ліпи та інтелектуальної власності всіх артистів та залишаються відкритими до конструктивного вирішення ситуації з командою співачки.