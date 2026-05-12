У Samsung відреагували на скандал з Дуа Ліпою — співачка вимагає $15 млн за свої фото на упаковках телевізорів

Компанія Samsung відповіла на звинувачення поп-співачки Дуа Ліпи через використання її фото для реклами їхніх телевізорів. Там запевняють, що ніяких прав власності не порушували.
Про це йдеться у пресрелізі компанії, який має в своєму розпорядженні «Бабель».
У Samsung пояснили, що зображення Дуа Ліпи використали у 2025 році для «відображення контенту наших сторонніх партнерів, доступного на телевізорах Samsung».
«Це зображення було початково надане контент-партнером для нашого безкоштовного стримінгового сервісу Samsung TV Plus. Зображення використовувалося лише після отримання чітких запевнень від партнера про те, що всі дозволи отримано, зокрема й для використання на роздрібних упаковках», — наголосили в компанії.
З огляду на ці запевнення Samsung заперечує будь-які звинувачення в навмисному неналежному використанні.
У Samsung додали, що з великою повагою ставляться до Дуа Ліпи та інтелектуальної власності всіх артистів та залишаються відкритими до конструктивного вирішення ситуації з командою співачки.
- Напередодні Дуа Ліпа подала позов проти Samsung на $15 млн. У позові йдеться, що компанія розмістила фото співачки на упаковках телевізорів без її згоди і таким чином порушила авторські права, права на торговельну марку та незаконно використала образ і зовнішність Ліпи.
- Дуа Ліпа має низку комерційних партнерств із брендами Puma, Versace та Yves Saint Laurent, що також згадується у судових документах. Вона також співпрацювала з Apple, Porsche і Chanel, а нещодавно стала глобальною амбасадоркою Nespresso.