Адвокат Єрмака заперечує його причетність до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що вважає підозру колишньому керівнику Офісу президента України безпідставною, та заперечив його причетність до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Про це Фомін сказав в етері «Суспільного».

«Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском», — заявив Фомін.

За його словами, вручення підозри Єрмаку стало для сторони захисту неочікуваним. Адвокат каже, що захист надалі надаватиме правову оцінку діям у цій справі.

«Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?» — додав Фомін.

У чому підозрюють Єрмака

Андрій Єрмак пішов з посади керівника ОП 28 листопада 2025 року — в день, коли антикорупційні органи прийшли до нього з обшуками. Тоді головний журналіст FT у Києві Кристофер Міллер, посилаючись на джерела, написав, що обшуки в Єрмака повʼязані з розслідуванням «Мідас». Нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».