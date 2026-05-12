Так зване перемирʼя закінчилося — і росіяни знову масовано атакували Україну, випустили понад 200 ударних дронів

Уночі та зранку 12 травня російські війська атакували низку українських регіонів, випустивши 216 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 18:00 11 травня, ще під час дії триденного перемир’я, українська ППО знешкодила 192 ворожі дрони. Ще 25 БпЛА влучили у 10 місцях, на пʼяти — впали уламки.

Київ

Уламки російського дрона вночі впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі Києва. Пожежу загасили мешканці. Минулося без постраждалих.

Київщина

У Фастівському районі пошкоджені будинки і дитячий садок. У чотириповерховому житловому будинку поруч повибивало вікна. Також пошкоджені два приватні будинки.

Дніпропетровщина

У Синельниківському районі від російського удару загинув чоловік і постраждала жінка. Також є поранені у Дніпрі та Павлограді. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарська споруда та авто.

Вже вранці під атакою дронів опинилася залізнична інфраструктура області — уламки травмували машиніста, коли він ішов до укриття. Пошкоджені локомотиви та рухомий склад.

Херсон

Через нічний російський артобстріл Центрального району міста постраждала 68-річна жінка. Її госпіталізували.

Харківщина

Росіяни атакували підприємство у селищі Великий Бурлук Куп’янського району — загорілися автобус та вантажівка. У Дергачівській громаді пошкоджені житловий будинок і господарська споруда.

Чернігівщина

У Новгород-Сіверському районі внаслідок влучання ударних дронів загорівся житловий будинок.

У Корюківському районі є влучання по території приватних будинків. Пошкоджена житлова та господарська будівля, загорілися дрова. Попередньо, без загиблих і травмованих.