Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила два танки і понад 1 000 військових

Російська армія на війні проти України за останню добу втратила 1 020 військових і десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили два танки, дві бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два наземні робототехнічні комплекси, 1 252 БпЛА, 145 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 9 травня 2026 року BBC і російські медіа «Медуза» і «Медіазона» проаналізували документи і зробили нову оцінку втрат армії РФ: з початку повномасштабної війни і до кінця 2025 року росіяни втратили приблизно 352 тисячі військових. Серед них загинули 261 тисяча військових, ще приблизно 90 тисяч — зникли безвісти.