НАБУ і САП опублікували подробиці справи кооперативу «Династія», нові «плівки» і листування. У цій справі підозрюють Єрмака

За даними НАБУ і САП, у 2021—2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» — туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували в ютубі відео про справу, що стосується кооперативу «Династія». За цією справою сьогодні, 11 травня, оголосили підозру в легалізації коштів екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку — він фігурує під кодовим імʼям R2.

Схема запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала в Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

За даними правоохоронців, проєкти резиденцій на території кооперативу «Династія». НАБУ

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції (тобто резиденції R2).

За даними правоохоронців, внутрішній дизайн резиденції R2, який особисто погоджував Андрій Єрмак. НАБУ

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання і тому що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.

Після публікацій в медіа щодо «Династії» власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і пʼять недобудованих обʼєктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

НАБУ