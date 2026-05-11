Фʼюрі викликав Усика на третій поєдинок. Українець погодився

Британський боксер Тайсон Ф’юрі викликав українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика на третій бій.

Британець пообіцяв спочатку нокаутувати свого співвітчизника Ентоні Джошуа, а потім перемогти Усика. Каже: «Я хочу реванш із Кроликом».

Усик відповів, що готовий до бою у будь-який час, в будь-якій країні.

«Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! Жадібний живіт — мій друг», — сказав Усик у відеозверненні.