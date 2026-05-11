Премʼєр Індії закликав громадян менше подорожувати, не купувати золота та економити пальне. Усе через кризу нафти

Премʼєр Індії Нарендра Моді закликав громадян максимально скоротити використання бензину, газу та дизелю через стрімке зростання цін на нафту.

Про це він заявив під час виступу в індійському місті Хайдарабад, пише Bloomberg.

За словами прем’єра, громадянам Індії варто скоротити непотрібні поїздки та віддати перевагу дистанційній роботі й онлайн-зустрічам, як у часи пандемії Covid-19. А фермерів він закликав зменшити використання хімічних добрив.

Також Моді попросив мешканців країни скоротити покупку золотих виробів та подорожі за кордон, щоб валюта залишалася в Індії. Опозиція Індії різко розкритикувала такі пропозиції премʼєра, звинувативши його у поширенні паніки у суспільстві.

Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі, тому різке подорожчання сировини створює додатковий тиск на економіку країни. За оцінками центрального банку, підвищення цін на нафту на 10% може знизити економічне зростання приблизно на 0,15 відсоткового пункту та підвищити інфляцію на 0,3 відсоткового пункту.