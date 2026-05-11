Нетаньягу заявив, що хоче «звести до нуля» військове фінансування Ізраїлю від США за наступні 10 років

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що хотів би повністю відмовитися від фінансової військової допомоги з боку США протягом наступних десяти років.

По це він сказав в інтерв’ю каналу CBS News.

За словами Нетаньягу, наразі Ізраїль отримує від США $3,8 млрд військової підтримки на рік. На запитання, чи вважає він, що Ізраїлю варто перезавантажити фінансові відносини зі США, Нетаньягу відповів: «Я хочу звести до нуля американську фінансову складову нашої військової співпраці».

Премʼєр додав, що процес варто розпочати вже зараз, не чекаючи наступного складу Конгресу США.

Він зазначив, що Ізраїль десятиліттями користувався двопартійним «консенсусом» щодо допомоги від США, проте останнім часом через зміну ставлення до Ізраїлю і фінансової допомоги в цілому такі рішення піддаються додатковій перевірці.

CBS News зауважує, що останні соцопитування показують, що 60% громадян США негативно ставляться до Ізраїлю. Це майже на 20% більше, ніж чотири роки тому.