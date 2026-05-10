У конституції Північної Кореї прописали механізм автоматичного ядерного удару, якщо Кім Чен Ин загине

У змінах до конституції Північної Кореї ще більше зміцнили лідерство Кім Чен Ина і закріпили механізм ядерного удару у разі, якщо її лідер стане недієздатним через ворожу атаку. Поправки ухвалили в березні.

Про це пише Korea JoongAng Dail з посиланням на дані, які південнокорейська розвідка представила парламенту країни.

У головному законі тепер вперше чітко визначено умови та повноваження щодо застосування ядерної зброї. Стаття 89 вказує, що командування ядерними силами республіки належить голові Державної ради (тобто Кім Чен Ину) і він може делегувати повноваження щодо застосування ядерної зброї командуванню ядерними силами КНДР.

Останнє положення розглядають як офіційне закріплення процедури ядерної відплати навіть у випадку, якщо лідер держави стане недієздатним. За законом про ядерну політику, командування ядерними силами складається з членів, яких призначає Кім Чен Ин. Вони також повинні допомагати лідеру «протягом усього процесу від ухвалення рішень щодо ядерної зброї до їхнього виконання». Там же йдеться про те, що «якщо система командування ядерними силами опиняється під загрозою внаслідок атак ворожих сил […], ядерний удар мають завдати автоматично та негайно».

Нова редакція конституції додає підстави, щоб застосувати ці положення. Вона фактично дозволяє керівнику ядерного командування, якого призначає Кім, вирішувати питання ядерної відплати або контрударів на підставі делегації повноважень.

Ймовірно, ці зміни до конституції є відповіддю на дії США цього року. 3 січня Збройні сили США затримали і вивезли президента Венесуели Ніколаса Мадуро. А 28 лютого Ізраїль за підтримки США вбив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї і близько 40 ключових військових високопосадовців.