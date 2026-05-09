На Красній площі в Москві пройшов парад — без військової техніки, із солдатами з КНДР та всього за 45 хвилин

На Красній площі в російській столиці Москві пройшов парад до Дня перемоги, який у РФ відзначають 9 травня.
Про це повідомляють російські медіа.
Цьогорічний парад до Дня перемоги у РФ тривав всього 45 хвилин — у попередні роки він займав не менше години. Військової техніки не було, як і членів російського уряду — віцепремʼєрів і міністрів. Повітряну частину параду цього року не скасували.
У заході взяли участь російські військові, які воюють проти України. Також вперше окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які воювали проти України в Курській області.
На параді були присутні лідери Білорусі, Лаосу і Малайзії, а також президенти частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. Як стверджують у Кремлі, усі вони приїхали з власної ініціативи.
Командував цьогорічним парадом на Красній площі головнокомандувач Сухопутних військ РФ Андрій Мордвічов, який керував штурмом Маріуполя у 2022 році.
У мережі повідомляли, що перед початком заходу в центрі Москви відключили мобільний інтернет і обмежили СМС-повідомлення.
Під час параду Путін виступив із промовою, в якій заявив, що «подвиг Другої світової війни надихає воїнів, які сьогодні виконують завдання «спеціальної військової операції». За його словами, російські військові зараз «протистоять агресивній силі, яку озброює та підтримує весь блок НАТО».
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що спроб зірвати святкування Дня перемоги в Росії сьогодні не було.