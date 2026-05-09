На Красній площі в Москві пройшов парад — без військової техніки, із солдатами з КНДР та всього за 45 хвилин

На Красній площі в російській столиці Москві пройшов парад до Дня перемоги, який у РФ відзначають 9 травня.

Цьогорічний парад до Дня перемоги у РФ тривав всього 45 хвилин — у попередні роки він займав не менше години. Військової техніки не було, як і членів російського уряду — віцепремʼєрів і міністрів. Повітряну частину параду цього року не скасували.

У заході взяли участь російські військові, які воюють проти України. Також вперше окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які воювали проти України в Курській області.

На параді були присутні лідери Білорусі, Лаосу і Малайзії, а також президенти частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. Як стверджують у Кремлі, усі вони приїхали з власної ініціативи.