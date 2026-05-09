США ввели санкції проти людей та компаній, які постачають Ірану зброю і компоненти для «Шахедів» і ракет

У рамках операції «Економічна лють» США запровадили санкції проти 10 людей та компаній, які допомагали Ірану закуповувати зброю і матеріали для виробництва дронів Shahed і балістичних ракет.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Під санкції США потрапили компанії з Китаю, ОАЕ, Гонконгу та Білорусі, а також громадяни Ірану, Білорусі та Китаю, які могли бути причетними до постачання країні зброї.

Зокрема, китайська компанія Hitex Insulation Ningbo Company Limited постачала Ірану вуглецеве волокно, стільникову тканину та іншу сировину, з якої роблять «Шахеди», «на мільйони доларів».

Також серед компаній, проти яких ввели санкції, — китайська Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, дубайська Elite Energy FZCO, гонконзька HK Hesin Industry Co Ltd і білоруська Armory Alliance LLC.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що країна продовжує свою кампанію «Економічна лють» у той час, «поки лідери Корпусу вартових ісламської революції застрягли, як щури на кораблі, що тоне».

«Під рішучим керівництвом президента Трампа ми продовжуватимемо діяти, щоб забезпечити безпеку Америки, та будемо націлюватися на іноземних осіб і компанії, які постачають зброю іранським військовим для використання проти американських сил», — зазначив він.