СБУ втретє атакувала НПЗ в Пермі, там пожежа

СБУ втретє атакувала НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у місті Перм.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під ударом також була лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм». Обидва обʼєкти розташовані за понад 1 500 км від кордону з Україною.

НПЗ «Пермнафтооргсинтез» є одним з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС «Перм» належить АТ «Транснафта» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється по чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції постраждав один із резервуарів.