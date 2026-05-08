Компанія OpenAI анонсувала нову функцію «Довірений контакт» — ChatGPT сповіщатиме близьких про суїцидальні думки користувача.
Про це пише Tech Crunch із посиланням на пресслужбу OpenAI.
Користувач зможе призначити близьку людину довіреною особою. Якщо в чаті він писатиме про самоушкодження, то ChatGPT пропонуватиме звʼязатись з обраним контактом — таке ж сповіщення отримуватиме довірена особа.
Сповіщення надсилатимуть або на пошту, або в застосунку, або текстовим повідомленням. У рамках захисту конфіденційних даних у ньому не буде деталей розмови з чатом.
- Раніше компанія OpenAI обмежила відповіді ChatGPT для користувачів, яких система вважає неповнолітніми. Це рішення ухвалили після позову від сімʼї 16-річного підлітка, який покінчив життя самогубством після кількох місяців спілкування з чат-ботом.