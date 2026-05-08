У Зоні відчуження на Київщині горить понад 1 100 гектарів лісу. Радіаційний фон у нормі (доповнено)

У Чорнобильській зоні на Київщині рятувальники ліквідовують масштабну лісову пожежу. Її орієнтовна площа вже сягнула 1 100 га.

Про це повідомляє ДСНС.

Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром і мінною небезпекою на окремих ділянках території. Це суттєво обмежує можливості гасити пожежу — у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі — локалізовують осередки займання, аби зупинити подальше поширення вогню.

Доповнено о 11:30. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що радіаційний фон на півночі Київщини, де вирує пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, наразі залишається в межах норми.

За даними Гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання по всій території України не перевищений.