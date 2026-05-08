У МЗС Словаччини заявили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського під час візиту до Москви

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець, передає медіа Marker.
За словами Хованця, Фіцо також може отримати від Путіна «цінну інформацію» про те, як він бачить завершення війни.
Хованець додав, що зараз необхідно підтримувати контакти з усіма сторонами, а Європа має бути зацікавлена в участі в переговорах, де укладатиметься мирна угода.
Словацький політик також зазначив, що дедалі більше європейських політиків підтримують ідею прямих контактів із Кремлем щодо війни в Україні.
- Фіцо прилетить до Москви 9 травня. Він казав, що не братиме участі у військовому параді, але зустрінеться з Путіним. Країни Балтії та Польща заборонили Фіцо використовувати свій повітряний простір для польоту в Москву, проте дозволила Чехія. За даними медіа Marker, тепер словацький премʼєр летітиме через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.
- Перед цим, 2 травня, Фіцо і Зеленський поспілкувалися телефоном. Президент України запросив словацького премʼєра до Києва і отримав запрошення відвідати Братиславу. У розмові із Зеленським Фіцо сказав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС та «готова ділитися своїм досвідом вступу». Через два дні вони зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.