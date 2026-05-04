Фіцо 9 травня поїде до Москви на зустріч з Путіним, але на парад не збирається

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з Путіним, але не візьме участі у військовому параді.

Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.

Фіцо каже, що у Москві збирається покласти квіти до могили Невідомого солдата, «щоб висловити вдячність за визволення від імені словацького народу».

«І в мене має бути коротка зустріч з Путіним. От і все. Я не збираюся відвідувати жодного параду. Це буде той самий формат, що й раніше», — сказав словацький премʼєр.

Проте минулого тижня у Кремлі заявляли, що словацький прем’єр буде серед іноземних гостей військового параду до 9 травня в Москві. Країни Балтії і Польща заборонили Фіцо використовувати свій повітряний простір для польоту в Москву, проте дозволила Чехія. Точний його маршрут — невідомий.

За словами Фіцо, на саміті в Єревані ніхто з європейських лідерів не запитував його про поїздку до Росії, бо, мовляв, усі знають, що у нього є «аргументи, які неможливо спростувати».

Словацький премʼєр підкреслив, що, на його думку, діалог необхідний і що він «не дозволить загнати себе в таке становище, ніби він повинен відчувати якісь докори сумління».