Українські війська вдарили по нафтовому обʼєкту в Ярославлі. Дрони вночі долітали до Москви, Пермі та Чечні

Українські війська вночі 8 травня атакували нафтовий обʼєкт у російському Ярославлі, що за понад 700 км від кордону з Україною.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Цей обʼєкт нафтової сфери мав велике значення для фінансування російської війни, додав Зеленський. У мережі писали, що йдеться про НПЗ «Славнафта-Янос» — один з найбільших нафтопереробних заводів у РФ. По ньому вже прилітало, зокрема у грудні 2025 року.

Також повідомлялося, що в Ростові-на-Дону після атаки виникла масштабна пожежа у промисловій зоні. Там, зокрема, розташовані хімзавод «Емпілс» і підприємства, пов’язані з оборонною промисловістю.

Крім того, у мережі пишуть про атаку по Пермі — вже третю за останні дні. Також дрони долетіли до Грозного, що в Чечні. А в Москві через загрозу дронів обмежували роботу аеропортів «Внуково» і «Домодєдово».

Загалом росіяни звітують про нібито 264 збиті безпілотники за ніч.