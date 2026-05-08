Трамп відклав підвищення мит для Євросоюзу до 4 липня

Президент Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має час до 4 липня на виконання зобов’язань за торговельною угодою, інакше США значно підвищать мита на європейські товари, зокрема наавтомобілі.

Про це він написав у Truth Social після розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Я терпляче чекав, поки ЄС виконає свої зобов’язання за історичною торговельною угодою, яку ми уклали в Тернберрі (Шотландія), — найбільшою торговельною угодою в історії! Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину угоди і, згідно з домовленістю, знизить свої мита до НУЛЯ! Я погодився дати їй час до 250-ї річниці нашої країни [4 липня], інакше, на жаль, їхні мита негайно підскочать до набагато вищих рівнів», — написав Трамп.

Трамп назвав розмову «чудовою», а фон дер Ляєн — «дуже хорошою». Президентка Єврокомісії наголосила, що обидві сторони віддані виконанню угоди.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Фон дер Ляєн погодилася з Трампом, oj Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю.

Торговельна угода ЄС і США

Про досягнення рамкової угоди між США та Євросоюзом Трамп заявив ще влітку 2025 року. Вона передбачала мито США у 15% на більшість товарів ЄС в обмін на зобов’язання ЄС скасувати мита на промислові товари США.

Проте законодавці ЄС досі не ратифікували угоду повністю. Euronews повідомляє, що Європарламент і держави-члени наразі ведуть переговори щодо законопроєкту, який дозволить скасувати мита проти США. Черговий раунд переговорів у середу завершився безрезультатно, наступна спроба — 19 травня.

1 травня Трамп заявив, що США підвищать тарифи на автомобілі та вантажівки з Європи до 25%, бо ЄС, мовляв, не дотримується торговельної угоди.