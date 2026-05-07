У КНУ скасували заборону використовувати Telegram

Після звернення студпарламенту до нової адміністрації університету питання переглянули і зняли обмеження. Після технічних оновлень телеграм повернеться до мережі КНУ.

З 11 листопада 2024 року наказом тодішнього ректора університету Володимира Бугрова в університеті запровадили заборону на використання телеграму в службових цілях. Згодом ці обмеження торкнулися і студентів — у гуртожитках та навчальних корпусах доступ до месенджера через університетську мережу був заблокований.

Заборона Telegram в Україні

У вересні 2024 року держслужбовцям і військовим заборонили використовувати Telegram на службі. Месенджером не можна користуватися у державних органах, військових формуваннях і на обʼєктах критичної інфраструктури.

Після цього рішення невдовзі повідомили, що у Верховній Раді України обмежать використання Telegram для її працівників.

Про те, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, говорив тодішній представник ГУР Андрій Юсов. Він казав, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за правилами.

Знову про заборону Telegram заговорили після теракту в Львові у лютому 2026-го, де загинула поліцейська. За даними слідства, виконавців завербували саме через цей месенджер.

Після цього заступниця голови ОП Ірина Верещук запропонувала заблокувати месенджер. Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що телеграм-канали мають бути зареєстровані, а їхні власники — нести відповідальність за той контент, який оприлюднюють в них.

У березні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одностайно підтримав законопроєкт про регулювання діяльності соцмереж і подібних платформ. Самі автори — народні депутати від «Європейської солідарності» — у пояснювальній записці вказують, що він необхідний, щоб регулювати діяльність Telegram, яким у ворожих цілях можуть користуватися росіяни.