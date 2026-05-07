З частини окупованої Херсонщини евакуюють цивільних через гуманітарну катастрофу

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) запевнив Україну, що готовий сприяти організації виїзду цивільних з частини окупованої території Херсонської області, де зараз гуманітарна катастрофа.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що зараз критична гуманітарна ситуація є в Олешках, Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці.

Люди там залишаються без належного доступу до води, їжі, медичної допомоги та безпеки. Росіяни блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів і медикаментів.

Населення скоротилося з близько 40 тисяч до приблизно 6 тисяч людей, зокрема в Олешках — з 24 тисяч до близько 2 тисяч. Загалом понад шість тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, більшість із них — маломобільні. Також серед них близько 200 дітей.

Омбудсман звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в РФ щодо організації безпечної евакуації цивільних. Відповідь отримав лише від МКЧХ — там погодилися сприяти вжиттю необхідних заходів для організації виїзду громадян України з цієї території. Наразі сторони напрацьовують безпечні шляхи евакуації.

Також українська сторона вже передала до МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують евакуації. Лубінець сподівається, що за результатами цієї роботи будуть забезпечені реальні гуманітарні рішення, які дозволять організувати безпечний виїзд цивільних на підконтрольну уряду України територію.