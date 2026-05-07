Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських кіберструктур і пропагандистів

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про новий пакет санкцій проти людей і структур, пов’язаних із російською кіберзлочинністю та пропагандистами.

Про це йдеться на сайті МЗС Нової Зеландії.

Нові обмеження стосуються 20 людей та компаній. Санкції спрямовані проти учасників війни Кремля, які підтримують російську кіберзлочинність і поширюють антиукраїнську пропаганду.

Також Нова Зеландія ввела санкції проти постачальника альтернативних платіжних послуг, який допомагав обходити міжнародні обмеження проти Росії.

Окрім цього, санкції торкнулися людей і компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, а також структур із Північної Кореї та Ірану, які підтримують російську армію.