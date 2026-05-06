Зеленський доручив розробити закон про приватні військові компанії

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські високопосадовці готують законодавчу основу для приватних військових компаній.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

Цю ідею він обґрунтував необхідністю створити бізнес-можливість для українських ветеранів, які будуть ділитися безпрецедентним безпековим досвідом і заробляти. Зеленський доручив розробити для України оптимальний формат і цього року ухвалити закон.

«Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки», — сказав він.