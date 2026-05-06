Протягом дня росіяни били по Запорізькій області та Дніпропетровщині, у Сумах збільшилась кількість загиблих

Російська армія 6 травня атакувала Запорізьку область та Дніпропетровщину. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі, серед яких — дитина.

«Бабель» зібрав головне про наслідки ударів.

У Сумах кількість загиблих від удару по дитсадку збільшилась до двох — під завалами знайшли ще одну працівницю. Постраждали семеро людей. На Сумщині від ракетного удару травми отримала 88-річна жінка, пошкоджено будинки.

Через атаки у Запорізькій області загинула людина, ще двоє — отримали травми. Також росіяни обстріляли стелу на вʼїзді у прифронтовий Оріхів.

По Харкову росіяни вдарили дроном — постраждали двоє людей.

Від російського удару на Дніпропетровщині постраждала 10-річна дитина. Також пошкоджено будинки, авто та АЗС.