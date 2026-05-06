Вперше за рік Росія поповнила Фонд національного добробуту — завдяки війні на Близькому Сході

Росія вперше з червня 2025 року відновила закупівлі іноземної валюти та золота для свого Фонду національного добробуту. Це сталося завдяки росту цін на нафту, спричиненому війною між США, Ізраїлем та Іраном.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані, що їх оприлюднило Міністерство фінансів Росії.

У травні російський Мінфін придбає іноземної валюти та золота на $1,5 мільярда. Ріст цін на нафту дає Москві шанс поповнити державну скарбницю після того, як вона витратила понад половину резервів на війну проти України. На 1 травня вільнодоступні активи Фонду становили 3,6 трильйона рублів (приблизно $24,5 мільярда), що на 14% менше, ніж у січні, і приблизно на 60% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

За російським фіскальним правилом, надлишкові доходи від енергетики зберігають у Фонді національного добробуту, коли експортна ціна російської нафти перевищує $59 за барель. Коли ціни падають нижче цього рівня, кошти фонду вилучають, аби покрити дефіцит бюджету. Раніше цього року російська влада збиралася знизити цей поріг, щоб уповільнити виснаження резервів. Операції в межах цього правила припинили до липня.

Цей план пізніше відклали, оскільки попит і ціни на російську нафту різко зросли після блокади Ормузької протоки. Тоді ж США тимчасово зняли санкції проти російської нафти, що застрягла в морі. Однак Москва побоюється, що сприятливі умови можуть бути короткочасними, і розглядає можливість наступного року знизити поріг ціни на нафту, щоб поповнювати фонд.