Опитування: Приблизно 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування

Приблизно 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування, 30% виступають проти.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Під час опитування соціологи пропонували два варіанти: погодитися на реформи й отримати фінансування або відмовитися від підвищення податків, але ризикувати браком коштів. 22% громадян не визначилися.

Також результати опитування показали, що 54% українців вважають корупцію головною загрозою для держави, а 39% опитаних — війну Росії.

У те, що Україна через 10 років стане процвітаючою країною в ЄС, вірять 63% респондентів. Водночас 25% опитаних так не думають.

Соціологи зауважують, що серед тих, хто підтримує непопулярні рішення, переважають опитані, які довіряють президентові Володимиру Зеленському.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю серед 1 005 респондентів на всій підконтрольній території України.