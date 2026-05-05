Держдеп США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів JDAM-ER та комплектуючих на понад $373 млн

США схвалили потенційний продаж Україні керованих авіаційних боєприпасів JDAM-Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання загальною вартістю $373,6 млн.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Там кажуть, що уряд України звернувся із запитом на закупівлю 1 200 хвостових комплектів KMU-572 для керованих авіаційних боєприпасів JDAM та 332 комплектів KMU-556 JDAM, а також супутнього обладнання і компонентів.

До них увійшли системи підривників FMU-139, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, технічна документація, програмне забезпечення, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, необхідні для забезпечення експлуатації та обслуговування цього озброєння.

Головним підрядником стане компанія Boeing. У Держдепі кажуть, що реалізація цього рішення не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.