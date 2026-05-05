Держдеп США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів JDAM-ER та комплектуючих на понад $373 млн

США схвалили потенційний продаж Україні керованих авіаційних боєприпасів JDAM-Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання загальною вартістю $373,6 млн.
Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.
Там кажуть, що уряд України звернувся із запитом на закупівлю 1 200 хвостових комплектів KMU-572 для керованих авіаційних боєприпасів JDAM та 332 комплектів KMU-556 JDAM, а також супутнього обладнання і компонентів.
До них увійшли системи підривників FMU-139, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, технічна документація, програмне забезпечення, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, необхідні для забезпечення експлуатації та обслуговування цього озброєння.
Головним підрядником стане компанія Boeing. У Держдепі кажуть, що реалізація цього рішення не матиме негативного впливу на оборонну готовність США.
- JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition — Extended Range) — це комплект обладнання на основі GPS, що перетворює звичайні авіабомби на високоточні крилаті боєприпаси збільшеної дальності (до 72—75 км). Вони оснащені крилами для планерування та хвостовим модулем управління, що дозволяє бити по цілях з високою точністю.