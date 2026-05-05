Казахстан планує повністю відмовитись від імпорту електроенергії з РФ

У Казахстані в 2027 року хочуть повністю відмовитись від купівлі електроенергії у Росії.
Про це повідомив віцеміністр енергетики Сунгат Єсімханов, передає казахстанське видання «КазТаг».
За його словами, у 2025 році країна імпортувала з РФ 171 МВт. Вже у 2026 році країна планує купити у РФ менше електрики — 137 МВт. Єсімханов нагадав, що цей показник щороку зменшується.
Для того щоб повністю відмовитися від російської електрики, Казахстану необхідно побудувати власні енергооб’єкти.
Як зазначає The Moscow Times, Казахстан є одним з найбільших покупців електроенергії у Росії — у 2025 році країна імпортувала близько 60% від загального обсягу поставок електрики з РФ.
- Казахстан планує побудувати ТЕЦ у Кокшетау, Семеї та Усть-Каменогорську. Запуск станцій запланований на 2029 рік. Єсімханов підтвердив, що російські підрядники відсторонені від будівництва — роботу передали казахстансько-сінгапурському консорціуму, а контракти вже укладені.