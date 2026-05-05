Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю — є загиблі та постраждалі (оновлено)

Російські війська під вечір 5 травня вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі — горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.