Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю — є загиблі та постраждалі (оновлено)

Російські війська під вечір 5 травня вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі — горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.
- Уночі 5 травня армія РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 164 дронами. Під ударом були Київщина, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони, є загиблі й постраждалі.