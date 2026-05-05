Бійці ГУР у квітні атакували у Криму літак Бе-12 «Чайка», три катери та судно забезпечення росіян

Фахівці спецпідрозділу ГУР «Примари» під час операції у квітні цього року атакували російський протичовновий літак Бе-12 «Чайка» у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Також під атакою були судно забезпечення росіян, три десантно-штурмові катери проєкту 05060 та ангар для їхнього зберігання.
- Зазначимо, що літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дорогим обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Вперше ГУР атакувало два такі літаки у вересні 2025 року.