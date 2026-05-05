В Румунії проголосували за вотум недовіри — уряд відправили у відставку

Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри та відправив у відставку уряд на чолі з прем’єром Іліє Боложаном. Його на голосування винесли Соціал-демократи та ультраправа партія.

Про це пишуть румунські видання Hot News та Digi24.

Вотум недовіри підтримав 281 депутат, чотири були проти, а ще три бюлетені визнали недійсними — це найбільша кількість голосів в історії парламенту. Для того щоб рішення ухвалили, було достатньо 233 голоси.

Інціатори вотуму недовіри звинуватили Боложана у «знищенні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу держактивів». Також вони незадоволені високим ПДВ, скасуванням пільг для кількох категорій працівників та рівнем інфляції.

Боложан залишився виконувачем обов’язків прем’єра до призначення нового глави уряду.