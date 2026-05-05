Екскерівник ОП Андрій Богдан зреагував на запроваджені проти нього санкції — він розпочинає розслідування

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан відреагував на запроваджені проти нього санкції РНБО та заявив, що це «кримінальний злочин» і він розпочинає власне «незалежне адвокатське розслідування».

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча». Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою «за системну дискредитацію вищого керівництва держави», — заявив він.

Богдан додав, що з юридичної точки зору санкції повʼязані зі справою «плівок Міндіча», і зазначив, що його ідентифікують як одного з фігурантів записів, хоча він залишив посаду ще в лютому 2020 року. У звʼязку з цим він заявив, що проведе «незалежне адвокатське розслідування» обставин запровадження санкцій.