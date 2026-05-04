Цього року росіяни в десять разів частіше атакують українські порти дронами, ніж минулого

З початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили чи частково знищили понад 900 обʼєктів портової інфраструктури України. 177 з цих — це цивільні судна.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Також зростає інтенсивність атак портів дронами. Якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксовано 75 ударів безпілотників, то цього року — вже понад 800.

Кулеба додав, що з початку 2026 року українські порти обробили майже 30 мільйонів тонн вантажів.