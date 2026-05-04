У Львові працівниці райадміністрації оголосили догану за згенероване у ШІ фото обрізки дерева

У Львові працівниця районної адміністрації опублікувала згенероване штучним інтелектом фото обрізаного дерева як підтвердження виконаної роботи. За це їй оголосили догану.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Львівʼянин звернувся на гарячу лінію міста з проханням обрізати дерево біля будинку. Згодом там прозвітували про виконану роботу фотографією, яку, як виявилося, згенерував штучний інтелект. Але насправді ніяких робіт не проводили.

Це фото почали активно обговорювати у соцмережах. Після цього голова Франківської райадміністрації пояснила інцидент так: підрядник надіслав згенеровану візуалізацію того, як дерево виглядатиме після можливих робіт, про які просить мешканець, і як доказ, що цього не можна робити саме так.

Працівниця райадміністрації сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт і передала його як відповідь на гарячу лінію.

У міськраді також зазначили, що найближчими днями на місце звернення виїдуть фахівці управління екології разом із підрядником, щоб визначити, які саме роботи з деревом є необхідними.

Також у мерії наголосили, що це перший подібний випадок за весь час роботи гарячої лінії міста, яка працює вже 8 років і щодня опрацьовує десятки звернень мешканців.