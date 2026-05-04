Канада виділяє $200 млн на військову підтримку України

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділяє додаткові $200 мільйонів військової допомоги Україні — на програму PURL.

Його слова передав президент Володимир Зеленський, що зустрівся з Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Загалом, за словами Зеленського, Канада вже спрямувала понад $830 мільйонів на підтримку ініціативи PURL.