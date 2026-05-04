Організатори «Євробачення» хочуть повернути країни, які бойкотують конкурс через участь Ізраїлю

Організатори «Євробачення» планують повернути країни, які бойкотують конкурс через участь Ізраїлю, але не збираються виключати ізраїльських виконавців.

Про це в інтерв’ю Nieuwsuur заявив директор конкурс Мартін Грін.

Керівництво конкурсу прагне повернути країни, які оголосили бойкот через війну в Газі, зокрема Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Грін зазначив, що організатори «зроблять усе можливе», щоб повернути їх, але не виключатимуть Ізраїль.

Він визнав, що організатори «Євробачення» раніше недостатньо реагували на політичний вплив, зокрема під час участі представниці Ізраїлю у 2025 році, коли навколо голосування виникли суперечки через масштабну рекламну кампанію.

Також директор «Євробачення» вважає, що Україна має право брати участь у конкурсі, попри заклики громадськості дискваліфікувати країни, які воюють. Він заявив, що будь-яка пропозиція виключити Україну неприйнятна.

Крім того, Грін сказав, що нинішня ситуація є однією з найскладніших в історії шоу, яке святкує 70-річчя. За його словами, конкурс одночасно стикається з протестами, бойкотами і політичним тиском.