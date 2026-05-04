Коордштаб: Росія закатувала в полоні 375 військових і цивільних

Росія передала Україні 375 мертвих військових і цивільних. Всі вони — підтверджені полонені.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

«На жаль, у межах репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими. З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229 людей були підтверджені іншими джерелами — серед іншого, це свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», — сказав він.

Охріменко додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду.

Він також розповів, що з 2022 року в російському полоні перебуває понад 1 000 українців — це військові та цивільні. Цього року Коордштаб повернув з російського полону 832 військових і цивільних. Загалом з початку повномасштабної війни повернули 9 048 військових і цивільних.