Біткоїн уперше за три місяці перевищив $80 тисяч на тлі зростання ринків

Ціна біткоїна, найдорожчої криптовалюти у світі, піднялася вище за $80 тисяч вперше за понад три місяці на тлі зростання фондових ринків в Азії.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок вранці біткоїн зріс на 2,1% до $80 594 — це максимум із 31 січня. Разом із ним дорожчали й інші криптовалюти, зокрема етеріум.

У жовтні 2025 року біткоїн сягнув рекордних понад $126 тисяч, після чого впав приблизно до $60 тисяч у лютому. Відтоді актив поступово відновлюється, зокрема завдяки попиту від великих компаній.

За даними Bloomberg, у п’ятницю інвестори вклали $630 мільйонів у американські фонди, які інвестують у біткоїн. Аналітики кажуть, що через активність великих інвесторів очікується зростання біткоїна до $85 тисяч уже найближчими тижнями.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку застосували у 2009 році. Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном.

Біткоїн не має централізованого управління та емітентів. Транзакції із цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатоші Накамото — це псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти.

Проте на початку квітня журналіст The New York Times Джон Керрейр заявив, що півтора року розслідував, хто творець біткоїна та дійшов висновку, що це Адам Бек — 55-річний британський розробник і засновник компанії Blockstream.