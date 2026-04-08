Творця біткоїна знову розсекретили? NYT стверджує, що Сатоші Накамото — це британець Адам Бек, але той заперечує

Журналіст The New York Times Джон Керрейр півтора року розслідував, хто ховається за псевдонімом Сатоші Накамото, якого вважають творцем найвідомішої у світі криптовалюти Bitcoin. І дійшов висновку, що це Адам Бек — 55-річний британський розробник і засновник компанії Blockstream.

До великого розслідування журналіста спонукала сцена в документальному фільмі HBO, де Бек, який сидить на лавці в парку в Ризі, помітно напружується, коли режисер називає його ймовірним Сатоші. Бек різко заперечив це і попросив не записувати розмову. Поведінка здалася журналісту підозрілою, тому він почав «копати».

У своїй великій статті журналіст наводить результати аналізу текстів Сатоші та порівнює їх із публікаціями Бека. Він звернув увагу на однакові мовні звороти та фрази, змішання британського та американського правопису, однакові помилки у використанні дефісів, схожі технічні терміни.

Крім того, обидва автори часто писали про спам і навіть пропонували схожі рішення, як його обмежити за допомогою обчислювальних задач.

Ще більш вагомим аргументом стали архіви електронних листів «шифропанків» 1990-х років — людей, які цікавляться криптографією і при цьому виступають за анонімність. У них Бек описував концепції, які майже повністю збігаються з принципами Bitcoin: децентралізовану систему без банків, анонімність транзакцій, обмежену емісію валюти, систему перевірки через мережу вузлів, захист від подвійного витрачання.

До того ж Адам Бек є творцем алгоритму Hashcash — системи розвʼязання статистичних головоломок, який Сатоші згодом інтегрував у код біткоїна.

Попри численні збіги, є і суперечливі факти. Зокрема, Бек надав листування із Сатоші, яке нібито доводить, що він не є Сатоші. Однак журналіст припускає, що ці листи могли бути створені як прикриття. Коли автор попросив надати метадані електронних листів, які могли б підтвердити їхню справжність, Бек перестав відповідати.

Пізніше Бек відреагував на статтю New York Times, заявивши, що він не Сатоші Накамото, а наведені журналістами докази є «сукупністю збігів і схожих фраз від людей зі схожим досвідом та інтересами».

«Я не Сатоші, але від самого початку приділяв особливу увагу позитивним наслідкам криптографії, конфіденційності в інтернеті та електронних грошей для суспільства. Саме тому з 1992 року я активно цікавився прикладними дослідженнями в галузі електронних грошей та технологій захисту конфіденційності у списку розсилки Cypherpunks, що призвело до створення Hashcash та інших ідей», — написав він у Х.

Бека вже не вперше називають творцем Bitcoin. Зокрема, у 2020 році на ютуб-каналі Barely Sociable вийшло розслідування, в якому наводили схожі аргументи щодо інтеграції Hashcash та підозрілої поведінки Бека на форумах. Але криптограф неодноразово відкидав ці припущення.

Що таке біткоїн

Біткоїн — це перша і найвідоміша у світі криптовалюта, або ж «цифрова валюта», яку застосували у 2009 році. Фактично біткоїн являє собою децентралізовану електронну платіжну систему з умовною одиницею грошей — біткоїном.

Bitcoin не має централізованого управління та емітентів. Транзакції з цифровим підписом між двома адресами передаються до всіх вузлів мережі peer-to-peer, а дані про переміщення біткоїнів зберігаються в дубльованій базі даних.

Досі невідомо, хто саме створив цю криптовалюту. Формальним творцем є Сатоші Накамото — це псевдонім людини або групи людей, яка написала перші протоколи майбутньої цифрової валюти. Справжня особа творця біткоїна дотепер невідома широкому загалу.

Кого ще називали творцем біткоїна

Особу Сатоші Накамото протягом понад 15 років намагалися «розкрити» журналісти, дослідники та ентузіасти. За цей час зʼявилися десятки версій — від серйозних до майже конспірологічних.

Так, у найвідоміших версіях були Гел Фінні — один з перших користувачів Bitcoin і той, хто отримав першу транзакцію від Сатоші, і Нік Сабо — автор концепції bit gold, попередника Bitcoin. Розслідувачі називали його стиль письма та ідеї дуже близькими до Сатоші, але він це заперечує.

Найгучніший «самопроголошений» Сатоші — австралієць Крейг Райт. У 2015 році він публічно заявив, що створив Bitcoin, але не зміг надати переконливих криптографічних доказів. Проти нього подали судові позови. До речі, Адам Бек на слуханнях свідчив проти тверджень Райта.

У 2014 році журнал Newsweek назвав Доріана Накамота Сатоші через збіг імені та деякі непрямі факти. Сам Доріан категорично заперечив причетність, і ця версія швидко втратила довіру. А один з новіших кандидатів, якого згадували у документальному фільмі HBO, — канадський криптоексперт Пітер Тодд. Теорія базується на технічних збігах і старих форумах, але має слабку доказову базу.

Попри десятки гіпотез, жодна з них не отримала остаточного підтвердження. Єдиний беззаперечний спосіб довести особу Сатоші — це отримати доступ до його ранніх Bitcoin-гаманців. Але цього досі ніхто не зробив.