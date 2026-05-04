Генштаб: Росіяни втратили понад 1 000 військових на фронті за останню добу

Російська армія втратила за останню добу на війні проти України близько 1 120 військових і десятки одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, армія РФ залишилася без шести танків, чотирьох бойових броньованих машин, 113 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів, втратила ще 2 249 БПЛА, пʼять крилатих ракет, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 17 одиниць спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець початку травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.