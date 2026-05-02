У Польщі знайшли тіло вбитого українця — поліція вже затримала підозрюваного

У польському місті Яроцин виявили тіло 35-річного громадянина України з ознаками смертельного поранення гострим предметом. Поліція вже затримала підозрюваного.

Про це повідомляє польське медіа TVP.

Інцидент стався ввечері 1 травня. Близько 23:30 перехожий помітив чоловіка, який лежав на вулиці Замковій у калюжі крові без ознак життя. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

Загиблим виявися виявився 35-річний українець, який проживав у Яроцинському повіті. Слідство розглядає версію умисного вбивства, однак обставини злочину ще встановлюють.

Поліція вже затримала 21-річного українця, якого підозрюють у вбивстві. Його місцеперебування вдалося встановити завдяки записам із камер відеоспостереження та роботі криміналістів.

Наразі підозрюваного тримають під вартою. Офіційні обвинувачення йому ще не висунули, допит триває. За даними поліції, на момент затримання чоловік був тверезим.