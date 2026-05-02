Українська тенісистка Костюк уперше виграла турнір WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк уперше виграла турнір WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомили на сайті турніру.

У фіналі спортсменка за півтори години обіграла «нейтральну» росіянку Мірру Андреєву з рахунком 6:3, 7:5. Костюк відсвяткувала перемогу на турнірі сальто, у відповідь переможена росіянка розплакалася.

Перемога принесла українці понад €1 мільйон призових та 1 000 рейтингових очок. Завдяки цьому Костюк повернулася до двадцятки найкращих гравців світового рейтингу.

Для Костюк це сьомий виступ в основній сітці мадридського турніру. Найкращим результатом до цього був чвертьфінал минулого сезону.