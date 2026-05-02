Українські військові атакували російські склади боєприпасів і радіолокаційні станції

Українські військові поцілили в декілька російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед них склади боєприпасів і радіолокаційні станції.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про тактичну групу ракетних комплексів «Іскандер», а також радіолокаційні станції «Маяк» і «Підліт» у Криму. Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі «Кача» в Криму 29 квітня.

Крім того, атаковані три пункти управління БпЛА та склад безпілотників на Донеччині, а ще ремонтний підрозділ росіян на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині.