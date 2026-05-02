Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила понад 1 200 військових і три танки

Упродовж минулої доби, 1 травня, російська армія втратила на фронті ще 1 240 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили три танки, чотири бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, 2 305 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 265 одиниці автомобільної та одну — спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець початку травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.